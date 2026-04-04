Проводить героя в последний путь пришли тысячи горожан.

Автор фото: Главное управление МЧС России по РТ

В Нижнекамске прошли похороны командира отделения 29-й пожарной части Марата Назипова, погибшего при исполнении служебного долга. Фотографии с траурной церемонии, на которую пришли тысячи жителей города, опубликовало Главное управление МЧС России по Татарстану.

‎Проститься с героем на площадь у Дома народного творчества пришли сослуживцы, коллеги по работе, родственники, друзья, близкие, одноклассники, одногруппники, поисковики и просто неравнодушные люди.

‎Трагедия произошла 31 марта 2026 года. Марат Назипов погиб при исполнении служебного долга во время ликвидации пожара на Нижнекамскнефтехиме. Прибывший на место происшествия его дежурный караул занялся тушением пожара и спасением людей. Во время взрыва 27-летний Марат Назипов получил ранения, несовместимые с жизнью. Память о герое почтили минутой молчания.

- Решением руководства МЧС России за мужество и героизм, проявленные при тушении пожара, Марат Назипов будет представлен к государственной награде. Вечная память герою! - сказал начальник ФГБУ «Управление договорных подразделений Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Республике Татарстан» Рафаиль Мотыгуллин.

Начальник отряда Нижнекамского филиала Федеральной противопожарной службы Камиль Шигапов поблагодарил родителей за воспитание сына, который был примером не только для своих коллег по боевому расчёту, и заверил, что отряд никогда не забудет героя: он будет вечно в памяти коллег.

Марат Назипов стал тридцатым в скорбном и трагическом послевоенном списке геройски погибших в республике пожарных. ‎Его похоронили на Аллее Героев на мусульманском кладбище Нижнекамска.

Ранее сообщалось, что на Нижнекамскнефтехиме продолжаются поиски пяти человек. В поисковой операции участвуют более 200 человек и 20 единиц техники.

