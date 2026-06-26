Новые схемы обмана на фоне топливного кризиса используют мошенники
Жертвам предлагают талоны на топливо.
Мошенники начали обманывать россиян, предлагая автомобилистам талоны на топливо. Об этом говорится в сообщении управления МВД по борьбе с киберпреступлениями.
Аферисты рассказывают жертвам о распределении топливных талонов якобы по государственной программе. Для этого им звонят от имени региональных министерств или правительства, предлагая талоны на бензин. Они оказывают психологическое давление, требуют срочного ответа, предупреждая о введении «особого режима распределения топлива».
По словам мошенников, талон дает право на 20 литров бензина АИ-95 или АИ-92, но заправляться можно только в бак автомобиля на конкретной АЗС. При помощи этой схемы преступники воруют telegram-аккаунты. В ведомстве подчеркнули, что чиновники никогда не звонят с такими предложениями без официального уведомления.
МВД напоминает, что нельзя открывать незнакомые ссылки, скачивать сторонние приложения и принимать звонки с сомнительных номеров.
Ранее сообщалось, что, выходя на жертв от имени крупных корпораций, мошенники предлагают забронировать время для покупки бензина, дабы не стоять в очередях на АЗС. Для подтверждения брони требуется код из СМС, который и дает аферистам доступ к телеграм-аккаунту. Ну а дальше – взлом, и все личные данные пользователя уже у аферистов.
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