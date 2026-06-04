Решение принял суд Набережных Челнов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Пенсионеру из Набережных Челнов вернут 325 тысяч рублей, которые он в ходе аферы мошенников отправил дропперу. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

В начале мая 2025 года 74-летнему пенсионеру позвонили через мессенджер. Звонивший представился сотрудником Татэнергосбыта и под предлогом замены счетчиков убедил мужчину продиктовать код из СМС. Затем через другой мессенджер с потерпевшим связался «следователь МВД Лихачев». Он предупредил, что пенсионер общался с мошенниками, которые пытаются похитить его деньги. После «сотрудник Росфинмониторинга Орлов Андрей Сергеевич» дал дальнейшие инструкции.

Пострадавший продал автомобиль и перевел 1,4 миллиона рублей на счета третьих лиц, при этом 325 тысяч рублей поступили на банковский счет ответчика – дроппера.

В ходе рассмотрения гражданского дела дроппер заявил, что банковскую карту он якобы потерял и доступа к ней не имел. Однако суд постановил взыскать с него в пользу пенсионера 325 тысяч рублей и государственную пошлину. Сейчас устанавливают всех соучастников преступления.

Ранее сообщалось, что курьер телефонных мошенников в Казани заработал 20 тысяч рублей и арест. В суде стартовало рассмотрение дела Рустама Хайбуллина, подписавшегося на «работу из интернета» ради доходов. Подсудимый понимал риски и все же пошел на преступление.

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