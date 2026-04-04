Происшествия
4 апреля 08:23
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Один человек погиб и четверо пострадали при массовой атаке дронов в Таганроге

Также обломки БПЛА задели иностранный сухогруз в акватории.

Автор фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Один человек погиб, а еще четверо, включая иностранца, получили ранения в Таганроге после массовой атаки дронов. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Среди пострадавших - трое жителей и один иностранец. Пострадавшие получили серьезные ранения, они находятся в тяжелом состоянии. Помимо этого, обломками дронов был задет сухогруз в акватории Таганрогского залива Азовского моря. Там возник пожар, его локализовали. Корабль следовал под флагом иностранного государства, он находился в нескольких километрах от береговой линии

В ходе удара были повреждены коммерческие объекты в городе. Средства ПВО сбивали дроны над Таганрогским заливом, а также в Чертковском и Шолоховском районах.

Напомним, в прошлые сутки средства ПВО отразили атаку беспилотников в четырех регионах России. К примеру, в Воронежской области были уничтожены два дрона, а силы ПВО в Тульской области сбили пять украинских БПЛА.

