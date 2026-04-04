Один человек погиб и четверо пострадали при массовой атаке дронов в Таганроге
Также обломки БПЛА задели иностранный сухогруз в акватории.
Один человек погиб, а еще четверо, включая иностранца, получили ранения в Таганроге после массовой атаки дронов. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Среди пострадавших - трое жителей и один иностранец. Пострадавшие получили серьезные ранения, они находятся в тяжелом состоянии. Помимо этого, обломками дронов был задет сухогруз в акватории Таганрогского залива Азовского моря. Там возник пожар, его локализовали. Корабль следовал под флагом иностранного государства, он находился в нескольких километрах от береговой линии
В ходе удара были повреждены коммерческие объекты в городе. Средства ПВО сбивали дроны над Таганрогским заливом, а также в Чертковском и Шолоховском районах.
Напомним, в прошлые сутки средства ПВО отразили атаку беспилотников в четырех регионах России. К примеру, в Воронежской области были уничтожены два дрона, а силы ПВО в Тульской области сбили пять украинских БПЛА.
Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.
Решение приняли присяжные.
Около 19 миллионов россиян имеют признаки хронической болезни.
Марат Назипов прибыл на тушение завода одним из первых. В момент развёртывания случился внезапный взрыв.
Госинспекция труда выясняет обстоятельства инцидента.
Два триллиона рублей одолжили россияне в МФО в 2025 году. Но темпы роста многомиллиардного портфеля займов упали. Эксперты считают: рынок сжался в ожидании ограничений. По их прогнозам, до нового года могут не дожить до 20% игроков.