Происшествия
9 апреля 07:59
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Опасные пасхальные открытки рассылают в соцсетях мошенники

Вирусы маскируют под ссылки.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жителям России в мессенджерах присылают опасные пасхальные открытки, из-за которых можно лишиться денег. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта, передает РИА Новости.

Фишинговые «открытки» и вирусный контент рассылают в преддверии Пасхи под видом приглашений к участию в праздничных конкурсах, сбора пожертвований или даже предложений о покупке куличей. Вирусы маскируют под ссылки, перейдя по которым якобы можно увидеть «эксклюзивные трансляции из Храма Христа Спасителя» или «прямые эфиры с Благодатным огнем».

Россиянам посоветовали не переходить по ссылкам от неизвестных источников на такие «трансляции».

Ранее сообщалось, что россиянам приходят фейковые уведомления о якобы положенных выплатах к Пасхе. Аферисты предлагают жертвам оформить «соцконтракт» и обещают около 12 тысяч рублей на праздничный стол. А затем просят перейти по ссылке. В группе риска оказались пенсионеры, верующие и социально уязвимые группы.

