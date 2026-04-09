Опасные пасхальные открытки рассылают в соцсетях мошенники
Вирусы маскируют под ссылки.
Жителям России в мессенджерах присылают опасные пасхальные открытки, из-за которых можно лишиться денег. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта, передает РИА Новости.
Фишинговые «открытки» и вирусный контент рассылают в преддверии Пасхи под видом приглашений к участию в праздничных конкурсах, сбора пожертвований или даже предложений о покупке куличей. Вирусы маскируют под ссылки, перейдя по которым якобы можно увидеть «эксклюзивные трансляции из Храма Христа Спасителя» или «прямые эфиры с Благодатным огнем».
Россиянам посоветовали не переходить по ссылкам от неизвестных источников на такие «трансляции».
Ранее сообщалось, что россиянам приходят фейковые уведомления о якобы положенных выплатах к Пасхе. Аферисты предлагают жертвам оформить «соцконтракт» и обещают около 12 тысяч рублей на праздничный стол. А затем просят перейти по ссылке. В группе риска оказались пенсионеры, верующие и социально уязвимые группы.
