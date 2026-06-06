В московских СИЗО пока остаются те, кому не дали пожизненного срока.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Всех фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», которым назначили пожизненное лишение свободы, развезли по колониям в разных регионах России. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. В столичных изоляторах пока остаются только те осуждённые, кто получил длительные, но не пожизненные сроки.

Напомним, трагедия произошла 22 марта 2024 года. Четыре исполнителя расстреляли посетителей и подожгли зрительный зал. По данным Генпрокуратуры, погибли 147 человек, ещё три человека пропали без вести, 336 получили травмы. Террористов задержали в Брянской области при попытке уйти на Украину. Позже нашли ещё 15 соучастников.

Приговор вынесли 12 марта 2026 года во Втором Западном окружном военном суде. Четверо исполнителей и 11 пособников получили пожизненное заключение, ещё четверо — сроки от 19 лет 11 месяцев до 22,5 года колонии. Защита потерпевших и осуждённых обжаловала приговор в апелляции.

Ранее мы писали, что раскрыты новые детали о теракте в «Крокусе» и судьбе нападавших. Боевики не должны были выжить после атаки.

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