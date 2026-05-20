Обвиняемого арестовали.

Автор фото: скриншот видео

В сквере Бурхана Шахиди в Казани 18-летний житель Удмуртии зарезал 49-летнего мужчину, об этом сообщили в прокуратуре республики и Следственном комитете.

Утром 19 мая казанец в сквере из-за личных неприязненных отношений начал скандал с незнакомым жителем Марий Эл. Он напал на него, несколько раз ударив ножом, в результате раненый мужчина скончался.

Было возбуждено дело об убийстве, Вахитовский суд Казани арестовал обвиняемого до 19 июля. Расследование находится на контроле прокуратуры района.

Ранее сообщалось, что жителю Казани предъявили обвинение в совершении убийства. Преступление произошло 7 ноября 2025 года. В этот день 20-летний молодой человек выпивал в квартире дома по улице Ново-Азинской с сожительницей и 35-летним рабочим, который делал ремонт в доме.

Мирные посиделки закончились убийством. Парень нанес мужчине множество ударов по разным частям тела. От полученных травм рабочий скончался.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.