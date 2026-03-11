Также серьезно пострадал водитель.

В Менделеевском районе Татарстана в ДТП погибла 70-летняя пассажирка Renault Symbol. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Столкновение Renault Symbol и Mazda 5 произошло 11 марта около 7:34 на 13-м километре трассы М-7. Предварительно, водитель Renault Symbol выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с японским авто. Пассажирка Renault скончалась на месте, также пострадал 75-летний водитель этого авто, его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Прокурор Менделеевского района Алсу Салахутдинова выезжала на место происшествия, идет проверка.

Ранее сообщалось, что в ДТП с фурой в Дрожжановском районе погибла молодая девушка. Водитель легковушки столкнулся с грузовиком на встречной полосе и сам получил травмы.

