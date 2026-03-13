Пассажиров задержанного на 14 часов рейса Фукуок — Казань не заселят в отель
Авикомпания прокомментировала ситуацию с застрявшими на вьетнамском острове казанцами.
Вылет с острова Фукуок в Казань отложился в связи с сильным попутным ветром и регламентом времени работы экипажа. Пассажирам предоставят прохладительные напитки и горячее питание согласно Федеральным авиационным правилам, заявили в пресс-службе авиакомпании Azur Air.
Перевозчик отмечает, что самолет при этом полностью исправен. Также пассажиров предупредили, что по пути в Казань придется залететь в Новосибирск для дозаправки из-за сильного ветра.
«Все принятые решения необходимы для обеспечения максимальной безопасности полёта. Это — главный приоритет», — подытожили в компании.
Напомним, что пассажиры ждут посадки уже 14 часов. В ночь с 12 на 13 марта летевших в Казани пассажиров пустили в салон самолета, однако он не смог вылететь, из-за чего люди прождали на борту шесть часов. Затем пассажиров пустили обратно в зал ожидания, где они до сих пор находятся. При этом заселить их в отели курорта не смогли, потому что номера переполнены.
