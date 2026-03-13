Происшествия
13 марта 12:31
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Пассажиров задержанного на 14 часов рейса Фукуок — Казань не заселят в отель

Авикомпания прокомментировала ситуацию с застрявшими на вьетнамском острове казанцами.

Пассажиров задержанного на 14 часов рейса Фукуок — Казань не заселят в отель

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Вылет с острова Фукуок в Казань отложился в связи с сильным попутным ветром и регламентом времени работы экипажа. Пассажирам предоставят прохладительные напитки и горячее питание согласно Федеральным авиационным правилам, заявили в пресс-службе авиакомпании Azur Air.

Перевозчик отмечает, что самолет при этом полностью исправен. Также пассажиров предупредили, что по пути в Казань придется залететь в Новосибирск для дозаправки из-за сильного ветра.

«Все принятые решения необходимы для обеспечения максимальной безопасности полёта. Это — главный приоритет», — подытожили в компании.

Напомним, что пассажиры ждут посадки уже 14 часов. В ночь с 12 на 13 марта летевших в Казани пассажиров пустили в салон самолета, однако он не смог вылететь, из-за чего люди прождали на борту шесть часов. Затем пассажиров пустили обратно в зал ожидания, где они до сих пор находятся. При этом заселить их в отели курорта не смогли, потому что номера переполнены.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Пелагия Тихонова / РИА Новости
Почему Нурлат всполошился из-за жилищного сертификата для семьи из Таджикистана

Наша редакция обратилась к администрации района и юристам, чтобы понять, что обеспечило Назриевым право на господдержку и почему Следственный комитет все еще проводит проверку по факту халатности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Урбанисты предлагают обновить Центральный рынок и агропарк Казани

В будущем сеть современных рынков может стать важной частью городской инфраструктуры.

Комитет Татарстана по охране ОКН
Прокуратура требует от владельцев привести в порядок здание на Ершова в Казани

Речь идет об исторически ценном объекте.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пускать в университеты Татарстана начнут через МАХ

Внедрить цифровой ID уже попробовали девять вузов республики.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.