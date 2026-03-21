На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.

В Казанском политехническом колледже разгорелся скандал: преподаватель истории избил студента розовым фаллоимитатором. Видео инцидента появилось в соцсетях, сообщает Readovka.

На кадрах педагог с улыбкой на лице загоняет подростка в угол и наносит удары по голове, ногам и ягодицам. При этом в аудитории присутствовала преподаватель информатики — женщина смеялась и перекрывала дверь, чтобы студент не выбежал.

Причиной для такой «системы наказаний» стали слова педагога: он заявил, что «фигачить» секс-игрушкой будет всех, «кто провинился». По предварительным данным, фаллический предмет появился у преподавателя как «шуточный подарок» от студентов.

Минобрнауки Татарстана начало служебную проверку. В ведомстве подчеркнули, что какие бы ни были отношения в группе, рамки профессиональной этики нарушать нельзя. Ранее к преподавателю претензий не было — он опытный, с хорошими отзывами.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в разговоре с Readovka отметил, что удары секс-игрушкой нарушают половую неприкосновенность и могут расцениваться как насильственные действия сексуального характера (статья 132 УК РФ). Это грозит лишением свободы от 3 до 6 лет. Также произошедшее является служебным проступком, который влечет проверку и увольнение.

Сейчас проводится полная проверка. Если нарушения подтвердятся, последуют дисциплинарные меры. Инцидентом уже заинтересовалась прокуратура и Следственный комитет.

