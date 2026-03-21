Происшествия
21 марта 11:18
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Педагог из Казани избил студента розовым дилдо — начата проверка

На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.

Автор фото: скриншот видео

В Казанском политехническом колледже разгорелся скандал: преподаватель истории избил студента розовым фаллоимитатором. Видео инцидента появилось в соцсетях, сообщает Readovka.

На кадрах педагог с улыбкой на лице загоняет подростка в угол и наносит удары по голове, ногам и ягодицам. При этом в аудитории присутствовала преподаватель информатики — женщина смеялась и перекрывала дверь, чтобы студент не выбежал.

Причиной для такой «системы наказаний» стали слова педагога: он заявил, что «фигачить» секс-игрушкой будет всех, «кто провинился». По предварительным данным, фаллический предмет появился у преподавателя как «шуточный подарок» от студентов.

Минобрнауки Татарстана начало служебную проверку. В ведомстве подчеркнули, что какие бы ни были отношения в группе, рамки профессиональной этики нарушать нельзя. Ранее к преподавателю претензий не было — он опытный, с хорошими отзывами.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в разговоре с Readovka отметил, что удары секс-игрушкой нарушают половую неприкосновенность и могут расцениваться как насильственные действия сексуального характера (статья 132 УК РФ). Это грозит лишением свободы от 3 до 6 лет. Также произошедшее является служебным проступком, который влечет проверку и увольнение.

Сейчас проводится полная проверка. Если нарушения подтвердятся, последуют дисциплинарные меры. Инцидентом уже заинтересовалась прокуратура и Следственный комитет.

Ранее мы писали, что родители обвиняют в соцсетях физрука казанской гимназии в домогательствах. На педагога жалуются еще с 2021 года.

Популярное
tatarstan.ru
Чем запомнился Фарид Мухаметшин на посту главы Госсовета Татарстана

«Вечерняя Казань» вспоминает самые знаковые инициативы и общественные обсуждения с участием бывшего спикера республиканского парламента.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
С помощью прокуратуры пенсионерка «отбила» свой автомобиль у снохи

Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане ожидается апрельская жара

Температура поднимется до +12 градусов.

gossov.tatarstan.ru
Марата Ахметова сделали и. о. председателя Госсовета Татарстана

На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
