Происшествия
29 июля 16:59
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«Вечерняя Казань»

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Пенсионерка из Челнов, потерявшая 1,3 млн, чуть сама не стала преступницей

Мошенники убедили женщину забрать деньги у другого человека.

Пенсионерка из Челнов, потерявшая 1,3 млн, чуть сама не стала преступницей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Аферисты обманули 65-летнюю пенсионерку из Набережных Челнов. Женщина перешла по ссылке в мессенджере, после чего ей стали приходить уведомления о попытках доступа к банковским приложениям и «Госуслугам». Затем с ней связалась «специалист по борьбе с мошенничеством» и убедила снять 1,3 миллиона рублей. Пострадавшая отдала их курьеру, назвав «кодовое слово».

Но на этом история не закончилась: мошенники убедили пенсионерку забрать деньги у другой жертвы. Полицейские поймали ее как раз во время получения денег. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в МВД по Татарстану.

Ранее сообщалось, что мошенники похитили деньги у двух казанцев, прислав им ссылки. Жертвы потеряли в общей сложности более 35 тысяч рублей.

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