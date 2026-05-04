Перечислены самые опасные перекрестки в Казани
Особое внимание уделяется двум проблемным перекресткам, где планируется строительство новых светофорных объектов.
В столице республики продолжают снижать аварийность на дорогах. Что для этого делают, рассказал замруководителя казанского исполкома Ильдар Шакиров.
По его словам, в 2025 году количество аварийно-опасных участков в Казани сократили с 68 до 66. Для этого устанавливали проекционные переходы и барьерные ограждения, строили тротуары. В этом году работа продолжается на 66 участках. Особое внимание уделено двум проблемным перекрёсткам: на улице Ипподромной и возле дома №53 по улице Фучика — там планируется строительство новых светофорных объектов.
Также в планах монтаж дополнительных технических средств и проекционных пешеходных переходов.
Ранее мы писали, что с мая по июнь в Татарстане традиционно возрастает количество аварий с животными. На них приходится 25 процентов от общего числа ДТП. В целом, за 2025 год по таким инцидентам татарстанцам выплатили 122,4 миллиона рублей.
