Происшествия
30 мая 19:27
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Питбайк, за рулем которого погибла девочка в Татарстане, был подарком родителей

Мини-мотоцикл предназначался 13-летнему пассажиру, который пострадал в ДТП, а погибшая была его соседкой.

Питбайк, за рулем которого погибла девочка в Татарстане, был подарком родителей

Автор фото: прокуратура Татарстана

Предварительно, родители 13-летнего мальчика, который получил травму в страшном ДТП в селе Бугульминского района, сами купили ему питбайк. Об этом сообщает СУ СК по республике.

За руль села соседка семьи — 14-летняя девочка, которая скончалась при столкновении со столбом. Сам мальчик получил травму черепа и был доставлен в больницу.

По факту смертельной аварии, случившейся 29 мая, возбуждено уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах гибели подростка. Глава района Дамир Фаттахов назвал трагедию слишком дорогим уроком и напомнил, что любой транспорт имеет возрастные ограничения. Он призвал родителей провести с детьми беседу.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Какие федеральные трассы отремонтируют в Татарстане до конца года

Особое внимание уделят расширению дорог, реконструкции мостов и искусственных сооружений.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани удалось спасти бывшего спецназовца ГРУ, курящего с 6 лет

Мужчине провели операцию из-за рака легкого.

прокуратура Татарстана
В Татарстане насмерть на питбайке разбилась 14-летняя девочка

Подросток не справилась с управлением и въехала в фонарный столб.

соцсети
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП на Горьковском шоссе Казани

Дети находятся в удовлетворительном состоянии.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Казанцы жалуются на стоимость «черешни бизнес-класса»

Стоимость килограмма ягоды в столице Татарстана может превышать две тысячи рублей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику

В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.