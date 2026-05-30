Мини-мотоцикл предназначался 13-летнему пассажиру, который пострадал в ДТП, а погибшая была его соседкой.

Автор фото: прокуратура Татарстана

Предварительно, родители 13-летнего мальчика, который получил травму в страшном ДТП в селе Бугульминского района, сами купили ему питбайк. Об этом сообщает СУ СК по республике.

За руль села соседка семьи — 14-летняя девочка, которая скончалась при столкновении со столбом. Сам мальчик получил травму черепа и был доставлен в больницу.

По факту смертельной аварии, случившейся 29 мая, возбуждено уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах гибели подростка. Глава района Дамир Фаттахов назвал трагедию слишком дорогим уроком и напомнил, что любой транспорт имеет возрастные ограничения. Он призвал родителей провести с детьми беседу.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.