15 апреля 12:40
Автор материала:Степан Белоенко

По 22 года колонии требует прокуратура членам «Бригады Джамая»

Защита требует снижения срока лишения свободы, поскольку считает неучтенными смягчающие обстоятельства.

В Приволжском райсуде Казани гособвинение затребовало сроки лишения свободы признанным виновными в покушении на убийство и убийстве Андрею Нейдерову и Марату Гатиятуллину. Обоим членам преступного сообщества «Бригады Джамая» запросили по 22 года колонии. Такие сроки прокуратура города считает справедливым с учетом смянчающии отягчающих обстоятельств.

Защита подсудимых обращает внимание на завыешнные сроки, назначенные по верхним пределам УК. Кроме того, по мнению адвокатов обвинение не учитывает смягчающие обстоятельства. У Гатиятудлина имеется на иждивении несовершеннолетний ребёнок, а Нейдеров активно содействовал следствию в раскрытии убийства.

Ранее мы писали, что присяжные признали виновными членов «Бригады Джамая» в покушении и убийстве. Решение принято единогласно, далее прокуратура будет требовать сроки для Андрея Нейдера и Марата Гатиятуллина.

