Происшествия
14 апреля 11:07
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Почему казанцев не пустили в метро во время воздушной тревоги

Администрация подземки разъяснила, можно ли жителям укрываться от опасности на платформе.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Пара жителей столицы республики пыталась воспользоваться платформой метро как укрытием во время объявления угрозы атаки с воздуха. Однако через турникет контроллеры их не пустили — как объяснили «Вечерней Казани» в МУП «Метроэлектротранс», вестибюль был полностью свободен и спускаться к поездам не было необходимости.

«Метрополитен – это не только перрон. Это специально созданные для большого количества людей вестибюли, кассовые залы, пешеходные переходы, которые расположены до турникетов и способны принять большое количество людей. Если кто-то хочет укрыться, при этом у него нет необходимости ехать, пользуются этими пространствами. Ночью, когда метро не работает, открытыми остаются пешеходные переходы, они также расположены под землей и защищают от осколков», — объяснили в предприятии режим работы подземки во время тревоги.

Как считают в Метроэлектротрансе, пытавшимся укрыться на платформе казанцам и так была обеспечена безопасность.


«Был зафиксирован случай, когда на станции метро «Проспект Победы» мужчина и женщина требовали бесплатно пропустить их через турникет к поездам, мотивируя тем, что объявлена опасность. Контролеры не стали этого делать, поскольку вестибюль был абсолютно свободен. Из вестибюля их никто не прогонял», — рассказали нашей редакции, комментируя произошедший инцидент.

Ранее в материале «Вечерней Казани» сообщалось, что несколько дней назад сирены завыли по всему городу, но жители столкнулись с недоступностью укрытий. Однако главное — сохранять спокойствие и действовать по инструкциям, заявили власти республики. Татарстан делает всё, чтобы защитить жителей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.