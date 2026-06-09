По республике к административной ответственности были привлечены 62 татарстанца.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За недопуск газовщиков в квартиры для проведения техобслуживания газового оборудования наказали 62 татарстанца, в том числе 29 жителей Казани. Об этом сообщили в Жилинспекции Татарстана.

В службе напомнили, что газовщики обязаны прийти в дом и проверить плиту, водонагреватель, соединения на газопроводе, работу вентиляции, а собственники должны им предоставить допуск. Если по чьей-либо вине произойдет трагедия, то виновного будут судить. К примеру, в этом году уже произошло 34 случая с признаками отравления угарным газом.

Каждого виновного в недопуске оштрафовали на сумму от 5 тысяч до 9 тысяч рублей. По 7 тысяч рублей штрафа назначено супругам, оба являются собственниками квартиры в доме в Арске. В Казани по 7 тысяч рублей административного штрафа назначено матери и сыну, которые являются собственниками квартиры в доме по улице Чапаева.

За 5 месяцев года в Жилинспекцию Татарстана поступило 647 материалов по статье о недопуске газовщиков. Из них 96 было возвращено, по 263 вынесено определение об отказе в возбуждении дела, по 186 назначено наказание, из них 1 предупреждение, 185 штрафов на общую сумму 1,1 миллиона рублей. Еще 102 находятся на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что из-за голубя в Татарстане отравились газом четыре человека. Были госпитализированы двое детей в возрасте 8 и 13 лет, а также пострадали 41-летняя женщина и 47-летний мужчина.

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