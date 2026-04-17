Почти по 20 лет колонии дали членам ОПГ «Бригада Джамая» за убийство и покушение
Андрей Нейдеров и Марат Гатиятуллин признаны виновными в убийстве 25-летней давности и покушении, совершенном в 1992 году.
В Приволжском районном суде Казани огласили приговор членам ОПГ «Бригада Джамая» Андрею Нейдерову и Марату Гатиятуллину. Они признаны виновными в убийстве Дамира Сунгатуллина в 2001 году и покушении на Рустема Хайруллина в 1992 году.
Суд приговорил Гатиятуллина к 19 годам 6 месяцам, а Нейдерова к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Во время последнего слова подсудимые заявили, что несмотря на обвинительный вердикт коллегии присяжных, виновными себя не считают.
- Я пять лет пытаюсь доказать свою невиновность, меня обвинили в преступлении, которое я никогда не совершал. Никаких доказательств в отношении меня в деле нет, все построено на домыслах. Я не был участником данных событий, совесть моя чиста и правда на моей стороне. Прошу вас восстановить справедливость, - сказал Гатиятуллин.
Андрей Нейдеров также сообщил, что не считает себя виновным, и столь большой срок, запрошенный обвинением, - большое недоразумение.
Напомним, что ранее обоим членам преступного сообщества «Бригады Джамая» запросили по 22 года колонии. Такие сроки прокуратура города считает справедливыми с учетом отягчающих обстоятельств.
