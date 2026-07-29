Пересылался товар, не предназначенный для личного пользования, который подлежал декларированию.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Из-за выдачи незадекларированной посылки почтового оператора наказали штрафом в 350 тысяч рублей. Дело обстояло так: в 2025 году таможня в Набережных Челнах не пропустила международную посылку, так как в ней пересылался товар, не предназначенный для личного пользования, который подлежал декларированию. А получатель не произвел таможенное оформление.

Посылку отправили в Москву, чтобы оттуда она вернулась в страну отправления. Но из-за ошибки оператора почтовой связи посылка вновь вернулась в почтовое отделение в Челнах, где ее вручили получателю.

В результате почтового оператора привлекли к административной ответственности по статье о выдаче товаров без разрешения таможенного органа, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

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