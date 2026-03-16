«Хавал» пересек двойную сплошную и столкнулся с малолетним водителем.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани 15 марта произошло ДТП с питбайкером-подростком. Водитель «Хавал» ехал по улице Минской со стороны Ноксинского спуска в направлении улицы Фучика. У дома № 32 на Минской он нарушил требования дорожной разметки и развернулся через двойную сплошную, потом столкнулся с питбайкером. Пострадавшему парню 15 лет, прав на управление питбайком у него не было. Он получил травмы различной степени тяжести, а его транспорт поместили на спецстоянку.

В Госавтоинспекции Казани в очередной раз напоминают, что питбайк — не средство передвижения, а спортивный инвентарь. На нем можно ездить в специально отведенных местах, а не по дорогам общего пользования, обочинам и тротуарам. Кроме того есть возрастное ограничение — до 16 лет нельзя. Для управления питбайком требуется удостоверение категории «А1».

Ранее сообщалось, что сидевший за рулем питбайка казанский подросток пытался уйти от полиции. Юный мотоциклист попал в поле зрения несущего службу экипажа ДПС напротив дома № 12 по улице Ильгама Шакирова. Несмотря на требования сотрудников полиции остановиться, он увеличил скорость.

