Автор фото: соцсети - на фото пострадавшая

В января 2026 года нижнекамский школьник напал на школьную уборщицу с ножом. Теперь уголовное дело, которое ранее завели на подростка, прекращено, рассказал замначальника Центра по противодействию экстремизму МВД по республике Роман Мухаметзянов.

Нападение на уборщицу произошло утром 22 января в одном из лицеев города. Подросток зашел в здание и накинулся на уборщицу, она получила незначительное ранение в руку. Кроме того, школьник взрывал в лицее петарды. Его задержали приехавшие на место сотрудники экипажа вневедомственной охраны Росгвардии. У парня изъяли нож, маску и тактические перчатки, которые используют военные, спецназовцы и страйкболисты.

Мухаметзянов раскрыл, что подростка травили в школе. Он стал одним из детей, которые попадают в схему «травля – безразличие взрослых (в том числе и родителей) – увлечение идеологией скулшутинга – принятие идей о ненависти к людям и готовность к преступлению».

Сначала на школьника завели уголовное дело по статье 105 — «Покушение на убийство». Однако дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям – из-за недостижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Сейчас юноша помещен в учебное заведение закрытого типа сроком на 3 года.

Напомним, что уборщица, на которую напал 13-летний подросток с ножом в лицее Нижнекамска, получила ножевые ранения рук, ее жизни ничего не угрожает.

