Пострадали два ученика.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Несовершеннолетний с пневматическим ружьем напал на учеников в школе в Краснодарском крае. Травмированы два ученика, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Также Минздрав отправил психологов для оказания помощи учащимся, говорится в сообщении.

В школе проводится проверка, чтобы узнать, как подросток пронес в школу оружие.

Ранее сообщалось, что подростка, ранившего двух несовершеннолетних в школе Нижнего Новгорода, осудили. Подросток из-за личной неприязни нанёс одноклассникам колото-резаные раны в область шеи. Довести задуманное до конца он не смог — его остановили.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.