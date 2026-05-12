Подросток устроил стрельбу в школе Краснодарского края
Пострадали два ученика.
Несовершеннолетний с пневматическим ружьем напал на учеников в школе в Краснодарском крае. Травмированы два ученика, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Также Минздрав отправил психологов для оказания помощи учащимся, говорится в сообщении.
В школе проводится проверка, чтобы узнать, как подросток пронес в школу оружие.
Ранее сообщалось, что подростка, ранившего двух несовершеннолетних в школе Нижнего Новгорода, осудили. Подросток из-за личной неприязни нанёс одноклассникам колото-резаные раны в область шеи. Довести задуманное до конца он не смог — его остановили.
