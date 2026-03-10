Всего за год удалось пресечь 308 терактов.

Подрыв многоквартирного жилого дома удалось предотвратить в России, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников. Интервью с ним было опубликовано «Российской газетой». Всего за 2025 год в России пресекли 308 терактов.

В целом было предотвращено 423 преступления террористической направленности. По его словам, планировались покушения на представителей органов власти, командный состав Вооруженных сил и Росгвардии. Удалось предотвратить планы использования самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия в местах массового скопления людей, включая транспорт.

По словам главы ФСБ, был расширен круг лиц из числа россиян и мигрантов, вовлекаемых в террористическую деятельность против России.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге предотвратили теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны, были задержаны двое подозреваемых. Подозреваемые через Telegram начали переписываться с представителем украинских спецслужб, заявив, что готовы совершить теракт. После этого они забрали из тайника самодельное взрывное устройство, провели разведку адреса проживания военнослужащего и установили СВУ под его автомобиль. Сотрудники ФСБ обнаружили и обезвредили взрывное устройство.

