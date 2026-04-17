Подтвердился пожар в строящейся многоэтажке в «Салават Купере»
Горел утеплитель.
В казанском жилом квартале «Салават Купере» произошел пожар в строящемся доме в районе улиц Шакирова и Гареева. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
На кровле строящегося здания загорелся утеплитель. Площадь пожара составила 2 квадратных метра, его потушили до прибытия спасателей МЧС.
Причина ЧП выясняется.
Ранее сообщалось, что нарушения техпроцесса стали причиной ЧП на пороховом заводе в Казани. Трое рабочих цеха этилового эфира могли допустить ошибки в производстве, что привело к нештатной ситуации.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.
В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.
Суд запретил деятельность на 60 суток.
Воды не будет с 1:00 14 апреля.
Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».
Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.