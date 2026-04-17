Горел утеплитель.

Автор фото: скриншот видео

В казанском жилом квартале «Салават Купере» произошел пожар в строящемся доме в районе улиц Шакирова и Гареева. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

На кровле строящегося здания загорелся утеплитель. Площадь пожара составила 2 квадратных метра, его потушили до прибытия спасателей МЧС.

Причина ЧП выясняется.

Источник: соцсети

Ранее сообщалось, что нарушения техпроцесса стали причиной ЧП на пороховом заводе в Казани. Трое рабочих цеха этилового эфира могли допустить ошибки в производстве, что привело к нештатной ситуации.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.