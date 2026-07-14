Происшествия
14 июля 23:43
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«Вечерняя Казань»

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Полицейские Казани задержали двух парней с наркотиками в кармане

Правоохранители нашли еще и три тайника‑закладки.

Полицейские Казани задержали двух парней с наркотиками в кармане

Автор фото: скриншот видео

В ходе операции «Мак‑2026» сотрудники патрульно‑постовой службы задержали в частном секторе Советского района Казани двоих молодых людей, подозреваемых в попытке сбыта наркотиков.  

В кармане брюк одного из них было вещество с запахом конопли весом 0,85 грамма. Позже сотрудники полиции неподалеку от места задержания парней нашли ещё три тайника‑закладки. Общий вес наркотических средств составил более 4,5 грамма.   

Возбуждено уголовное дело. Молодые люди  задержаны, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Ранее мы писали, что полиция нашла водителя Infiniti, кидавшего камни в трамвай в Казани. Мужчину доставили в отдел, ему грозит уголовная статья за хулиганство.

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