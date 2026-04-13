Происшествия
13 апреля 22:04
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Полиция Казани разыскивает мужчину в маске, проколовшего шины иномарки

Автомобиль стоял во дворе.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Некий мститель в маске взялся за припаркованные у домов автомобили. На улице Чуйкова он, в частности, проколол ножом переднее колесо машины, стоявшей у дома № 37 в разрешенном для парковки месте.  

Информация о происшествии в Ново-Савиновском районе уже поступила в полицию. 

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани, по данному факту в отделе полиции «Савиново» проводится проверка, по результату которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что казанца, который стрелял по подросткам на Кулахметова, задержали. На мужчину возбудили уголовное дело за хулиганство.

