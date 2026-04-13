Автомобиль стоял во дворе.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Некий мститель в маске взялся за припаркованные у домов автомобили. На улице Чуйкова он, в частности, проколол ножом переднее колесо машины, стоявшей у дома № 37 в разрешенном для парковки месте.

Информация о происшествии в Ново-Савиновском районе уже поступила в полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани, по данному факту в отделе полиции «Савиново» проводится проверка, по результату которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что казанца, который стрелял по подросткам на Кулахметова, задержали. На мужчину возбудили уголовное дело за хулиганство.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.