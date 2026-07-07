Происшествия
7 июля 23:55
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«Вечерняя Казань»

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Полиция Казани задержала жителя Чувашии, подозреваемого в подмене товаров

Похищенные процессоры парень уже успел продать.

Полиция Казани задержала жителя Чувашии, подозреваемого в подмене товаров

Автор фото: скриншот видео

Владелец одного из пунктов выдачи Ново-Савиновского района обратился в полицию по поводу подмены товаров, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.  

Камера зафиксировала, как молодой человек в отсутствие рядом работницы и клиентов пункта воспользовался моментом, подменил заказанные процессоры и скрылся.  

Владельцу пункта был нанесен ущерб в сумме около 70 тысяч рублей. Сотрудники полиции вычислили парня. 24-летний житель Чувашии признал свою вину. Материальный ущерб он возместил полностью, а похищенный товар успел продать неизвестным.  

Возбуждено уголовное дело. С молодого человека взята подписка о невыезде.

Ранее в Метроэлектротрансе объяснили нападение водителя на трамвай в Казани. Мужчина пытался обогнать трамвай, но не преуспел.

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