Полиция Казани задержала жителя Чувашии, подозреваемого в подмене товаров
Похищенные процессоры парень уже успел продать.
Владелец одного из пунктов выдачи Ново-Савиновского района обратился в полицию по поводу подмены товаров, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Камера зафиксировала, как молодой человек в отсутствие рядом работницы и клиентов пункта воспользовался моментом, подменил заказанные процессоры и скрылся.
Владельцу пункта был нанесен ущерб в сумме около 70 тысяч рублей. Сотрудники полиции вычислили парня. 24-летний житель Чувашии признал свою вину. Материальный ущерб он возместил полностью, а похищенный товар успел продать неизвестным.
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