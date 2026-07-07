Похищенные процессоры парень уже успел продать.

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Владелец одного из пунктов выдачи Ново-Савиновского района обратился в полицию по поводу подмены товаров, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Камера зафиксировала, как молодой человек в отсутствие рядом работницы и клиентов пункта воспользовался моментом, подменил заказанные процессоры и скрылся.

Владельцу пункта был нанесен ущерб в сумме около 70 тысяч рублей. Сотрудники полиции вычислили парня. 24-летний житель Чувашии признал свою вину. Материальный ущерб он возместил полностью, а похищенный товар успел продать неизвестным.

Возбуждено уголовное дело. С молодого человека взята подписка о невыезде.

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