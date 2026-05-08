Полиция Нижнекамска задержала парней, угонявших автомобили
Двое из них - учащиеся колледжей.
Сотрудники уголовного розыска нижнекамской полиции задержали группу молодых людей, причастных к угонам и кражам автомобилей «ВАЗ» в марте-апреле нынешнего года, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.
Из четверых парней возрастом от 17 до 20 лет, входящих в группу, двое являются учащимися одного из городских колледжей. Похищенные автомобили молодые люди разбирали на запчасти, которые затем продавали, как и оставленные в салонах автомашин вещи автовладельцев.
Возбуждено уголовное дело по фактам кражи и угона. С горожан взяты подписки о невыезде.
МВД Татарстана просит автовладельцев не оставлять свои автомобили без присмотра и открытыми даже на короткое время, и не оставлять в салоне ценные вещи и документы.
Ранее мы писали, что в Казани судят студентов-курьеров, забравших у пенсионера два миллиона. Телефонные мошенники смогли развести жителя столицы РТ под видом сотрудников ФСБ. Они убедили его в необходимости внести наличные на «спецсчет», а забрать деньги направили двух учащихся колледжа.
