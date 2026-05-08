8 мая 03:01
Полиция Нижнекамска задержала парней, угонявших автомобили

Двое из них - учащиеся колледжей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Сотрудники уголовного розыска нижнекамской полиции задержали группу молодых людей, причастных к угонам и кражам автомобилей «ВАЗ» в марте-апреле нынешнего года, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.  

Из четверых парней возрастом от 17 до 20 лет, входящих в группу, двое являются учащимися одного из городских колледжей. Похищенные автомобили молодые люди разбирали на запчасти, которые затем продавали, как и оставленные в салонах автомашин вещи автовладельцев.

Возбуждено уголовное дело по фактам кражи и угона. С горожан взяты подписки о невыезде.  

МВД Татарстана просит автовладельцев не оставлять свои автомобили без присмотра и открытыми даже на короткое время, и не оставлять в салоне ценные вещи и документы.

Ранее мы писали, что в Казани судят студентов-курьеров, забравших у пенсионера два миллиона. Телефонные мошенники смогли развести жителя столицы РТ под видом сотрудников ФСБ. Они убедили его в необходимости внести наличные на «спецсчет», а забрать деньги направили двух учащихся колледжа.

