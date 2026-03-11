Происшествия
Попали ли в воздух опасные вещества из-за пожара на складе косметики в Казани

Возгорание произошло на улице Родины и охватило пять тысяч квадратных метров.

Автор фото: соцсети

В результате горения склада с парфюмерными и косметическими товарами в столице республики загрязнение воздуха не обнаружено, и жалоб от жителей на неприятные последствия пожара не было. Об этом «Вечерней Казани» сообщили в Роспотребнадзоре Татарстана.

«В адрес управления официальная информация о пожаре на ул. Родины г. Казани от ГУ МЧС России по РТ не поступала, управление к мониторингу качества воздуха не привлекалось. Обращений граждан на загрязнение воздуха в связи с пожаром в управление не поступало», — сказали нам в ведомстве.

Напомним, что склад загорелся на улице Родины. Огонь охватил площадь в пять тысяч квадратных метров. Прокурор Казани Ильдар Исмагилов лично выехал на место происшествия.

Тушили возгорание с помощью семи стволов РСК-50. На месте работали семь звеньев газодымозащитников. Воду для тушения пришлось подавать из гидранта, расположенного в 140 метрах от очага. Самостоятельно склад покинули 20 человек еще до приезда пожарных, пострадавших нет. Причины инцидента выясняются.

