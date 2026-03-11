Попали ли в воздух опасные вещества из-за пожара на складе косметики в Казани
Возгорание произошло на улице Родины и охватило пять тысяч квадратных метров.
В результате горения склада с парфюмерными и косметическими товарами в столице республики загрязнение воздуха не обнаружено, и жалоб от жителей на неприятные последствия пожара не было. Об этом «Вечерней Казани» сообщили в Роспотребнадзоре Татарстана.
«В адрес управления официальная информация о пожаре на ул. Родины г. Казани от ГУ МЧС России по РТ не поступала, управление к мониторингу качества воздуха не привлекалось. Обращений граждан на загрязнение воздуха в связи с пожаром в управление не поступало», — сказали нам в ведомстве.
Напомним, что склад загорелся на улице Родины. Огонь охватил площадь в пять тысяч квадратных метров. Прокурор Казани Ильдар Исмагилов лично выехал на место происшествия.
Тушили возгорание с помощью семи стволов РСК-50. На месте работали семь звеньев газодымозащитников. Воду для тушения пришлось подавать из гидранта, расположенного в 140 метрах от очага. Самостоятельно склад покинули 20 человек еще до приезда пожарных, пострадавших нет. Причины инцидента выясняются.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.
Родственники заключенных не перестают жаловаться на холод в камерах в 30-градусный мороз и перебои с электричеством.
Ильшат Габдулхаев уволен досрочно по представлению прокуратуры за коррупционные нарушения.
Зайти в мессенджер можно только через двухфакторную аутенфикацию.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.