Возгорание произошло на улице Родины и охватило пять тысяч квадратных метров.

В результате горения склада с парфюмерными и косметическими товарами в столице республики загрязнение воздуха не обнаружено, и жалоб от жителей на неприятные последствия пожара не было. Об этом «Вечерней Казани» сообщили в Роспотребнадзоре Татарстана.



«В адрес управления официальная информация о пожаре на ул. Родины г. Казани от ГУ МЧС России по РТ не поступала, управление к мониторингу качества воздуха не привлекалось. Обращений граждан на загрязнение воздуха в связи с пожаром в управление не поступало», — сказали нам в ведомстве.



Напомним, что склад загорелся на улице Родины. Огонь охватил площадь в пять тысяч квадратных метров. Прокурор Казани Ильдар Исмагилов лично выехал на место происшествия.

Тушили возгорание с помощью семи стволов РСК-50. На месте работали семь звеньев газодымозащитников. Воду для тушения пришлось подавать из гидранта, расположенного в 140 метрах от очага. Самостоятельно склад покинули 20 человек еще до приезда пожарных, пострадавших нет. Причины инцидента выясняются.

