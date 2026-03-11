Только за прошлый год 96 детей попытались совершить самоубийство.

В Татарстане все еще растет число суицидальных попыток среди детей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова.

В прошлом году 96 детей попытались уйти из жизни. По словам детского омбудсмена, эта тенденция говорит о нестабильном психологическим состоянии подростков. В связи с этим в республике разрабатывается проект по укреплению здоровья школьников, в том числе психологического.

Помимо этого, растет количество случаев отравления алкоголем. За прошлый год 85 несовершеннолетних отравились спиртными напитками, что на 10 процентов выше показателей 2024 года.

Также Захарова доложила, что в Татарстане на данный момент 3544 ребенка находятся в социально опасном положении, следствием которого может стать социальное сиротство.

Также «Вечерняя Казань» со слов Захаровой писала, что в Татарстане неуклонно растет количество семей, переходящих на образование вне школы. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане. При этом часть этих детей не проходит промежуточную аттестацию, так как родители не считают её обязательной.

