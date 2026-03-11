Попыток суицида среди детей в Татарстане стало еще больше
Только за прошлый год 96 детей попытались совершить самоубийство.
В Татарстане все еще растет число суицидальных попыток среди детей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова.
В прошлом году 96 детей попытались уйти из жизни. По словам детского омбудсмена, эта тенденция говорит о нестабильном психологическим состоянии подростков. В связи с этим в республике разрабатывается проект по укреплению здоровья школьников, в том числе психологического.
Помимо этого, растет количество случаев отравления алкоголем. За прошлый год 85 несовершеннолетних отравились спиртными напитками, что на 10 процентов выше показателей 2024 года.
Также Захарова доложила, что в Татарстане на данный момент 3544 ребенка находятся в социально опасном положении, следствием которого может стать социальное сиротство.
Отметим, что месяцем ранее мы уже сообщали, что суицидальных попыток среди несовершеннолетних в республике стало больше.
Также «Вечерняя Казань» со слов Захаровой писала, что в Татарстане неуклонно растет количество семей, переходящих на образование вне школы. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане. При этом часть этих детей не проходит промежуточную аттестацию, так как родители не считают её обязательной.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.
Родственники заключенных не перестают жаловаться на холод в камерах в 30-градусный мороз и перебои с электричеством.
Ильшат Габдулхаев уволен досрочно по представлению прокуратуры за коррупционные нарушения.
Зайти в мессенджер можно только через двухфакторную аутенфикацию.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.