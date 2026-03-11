Происшествия
11 марта 14:48
Автор материала:Алина Камалютдинова

Попыток суицида среди детей в Татарстане стало еще больше

Только за прошлый год 96 детей попытались совершить самоубийство.

Попыток суицида среди детей в Татарстане стало еще больше

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане все еще растет число суицидальных попыток среди детей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова.

В прошлом году 96 детей попытались уйти из жизни. По словам детского омбудсмена, эта тенденция говорит о нестабильном психологическим состоянии подростков. В связи с этим в республике разрабатывается проект по укреплению здоровья школьников, в том числе психологического.

Помимо этого, растет количество случаев отравления алкоголем. За прошлый год 85 несовершеннолетних отравились спиртными напитками, что на 10 процентов выше показателей 2024 года.

Также Захарова доложила, что в Татарстане на данный момент 3544 ребенка находятся в социально опасном положении, следствием которого может стать социальное сиротство.

Отметим, что месяцем ранее мы уже сообщали, что суицидальных попыток среди несовершеннолетних в республике стало больше.

Также «Вечерняя Казань» со слов Захаровой писала, что в Татарстане неуклонно растет количество семей, переходящих на образование вне школы. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане. При этом часть этих детей не проходит промежуточную аттестацию, так как родители не считают её обязательной.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

пресс-служба РКБ Татарстана
Умер главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.

пресс-служба Главинвестстроя Татарстана
В УФСИН прокомментировали жалобы на отопление в новом СИЗО Казани

Родственники заключенных не перестают жаловаться на холод в камерах в 30-градусный мороз и перебои с электричеством.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Замглавы Актанышского района лишился должности из-за утраты доверия

Ильшат Габдулхаев уволен досрочно по представлению прокуратуры за коррупционные нарушения.

Владимир Астапкович / РИА Новости
Глава Минцифры Татарстана о МАХ: «Возникает много вопросов по безопасности»

Зайти в мессенджер можно только через двухфакторную аутенфикацию.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.