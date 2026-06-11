Происшествия
11 июня 19:52
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«Вечерняя Казань»

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После гибели двух рабочих в Татарстане возбудили уголовное дело

Трагедия произошла в Нижнекамском районе.

После гибели двух рабочих в Татарстане возбудили уголовное дело

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

После того как во время геодезических работ в Татарстане погибли два работника, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Татарстана.  

Трагедия случилась в Нижнекамском районе. Дело возбуждено о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.  

Ход и результаты следствия контролирует Нижнекамская городская прокуратура, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.  

Ранее сообщалось, что подрядчик ООО «ЭГГ» проводил геодезические работы в канализационной системе одного из предприятий. Погибли два работника — 29 и 24 лет.

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