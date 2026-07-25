Происшествия
25 июля 09:02
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

После ночной атаки ракет и БПЛА на Ростовскую область ранены пять человек

Губернатор сообщил о работе ПВО по ракетам и беспилотникам во всех районах.

После ночной атаки ракет и БПЛА на Ростовскую область ранены пять человек

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ночью Ростовская область пережила тяжелый налет. Силы ПВО сбивали воздушные цели по всему региону. Губернатор Юрий Слюсарь рассказал, что без пострадавших не обошлось — ранения получили пять человек.

Четверо мужчин пострадали в Ростове-на-Дону, ещё один — в Красносулинском районе. Всем оперативно оказали медицинскую помощь. Двоих госпитализировали, сейчас они остаются в ростовской больнице.

Ранее мы писали, что в районе Татарстана, где расположены склады Wildberries и OZON, сбили БПЛА. Жители одного из районов республики услышали громкий взрыв.

Также сообщалось, что беспилотники ВСУ ударили по гражданским объектам в Петербурге. Как сообщил губернатор Александр Беглов, удар пришёлся на объекты на Московском шоссе.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
Отец и 11-летний сын сорвались на Эльбрусе после обрыва троса

Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.

ГУ МСЧ по Татарстану
Погибшие в ДТП в Зеленодольске подростки были жителями Марий Эл

В загоревшейся машине находилось семь человек, выжил только один — он госпитализирован с ожогами 30 процентов тела.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Москва пережила одну из самых крупнейших за несколько лет атак БПЛА за ночь

Собянин сообщил, что 85 дронов сбили прямо на подлёте к столице.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане воспитатели детсадов не получили обещанные майские выплаты

Согласно указу президента России, зарплата дошкольных работников должна быть доведена до регионального уровня, но, как оказалось, документ многие поняли неправильно.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Через три года у россиян не получится продать студии и жилье в спальных районах

Квартиры, купленные «на эмоциях» или под ситуативный запрос, в перспективе потеряют ликвидность на вторичном рынке.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.