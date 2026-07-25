Губернатор сообщил о работе ПВО по ракетам и беспилотникам во всех районах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ночью Ростовская область пережила тяжелый налет. Силы ПВО сбивали воздушные цели по всему региону. Губернатор Юрий Слюсарь рассказал, что без пострадавших не обошлось — ранения получили пять человек.

Четверо мужчин пострадали в Ростове-на-Дону, ещё один — в Красносулинском районе. Всем оперативно оказали медицинскую помощь. Двоих госпитализировали, сейчас они остаются в ростовской больнице.

Ранее мы писали, что в районе Татарстана, где расположены склады Wildberries и OZON, сбили БПЛА. Жители одного из районов республики услышали громкий взрыв.

Также сообщалось, что беспилотники ВСУ ударили по гражданским объектам в Петербурге. Как сообщил губернатор Александр Беглов, удар пришёлся на объекты на Московском шоссе.

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