После ночной атаки ракет и БПЛА на Ростовскую область ранены пять человек
Губернатор сообщил о работе ПВО по ракетам и беспилотникам во всех районах.
Ночью Ростовская область пережила тяжелый налет. Силы ПВО сбивали воздушные цели по всему региону. Губернатор Юрий Слюсарь рассказал, что без пострадавших не обошлось — ранения получили пять человек.
Четверо мужчин пострадали в Ростове-на-Дону, ещё один — в Красносулинском районе. Всем оперативно оказали медицинскую помощь. Двоих госпитализировали, сейчас они остаются в ростовской больнице.
Ранее мы писали, что в районе Татарстана, где расположены склады Wildberries и OZON, сбили БПЛА. Жители одного из районов республики услышали громкий взрыв.
Также сообщалось, что беспилотники ВСУ ударили по гражданским объектам в Петербурге. Как сообщил губернатор Александр Беглов, удар пришёлся на объекты на Московском шоссе.
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