О том, как идет ликвидация последствий возгорания на «Нижнекамскнефтехиме», рассказал генеральный директор предприятия Марат Фаляхов.

По словам руководителя, за медицинской помощью обратились 68 человек. Из них госпитализирован 21, два человека находятся в тяжёлом состоянии.

- К сожалению, не обошлось без потерь. Двух человек, сотрудников предприятия, мы потеряли. На сегодняшний день на сегодняшнюю минуту пожар локализован. Ведётся взаимодействие со службами оперативного реагирования, - сообщил Фаляхов, поблагодарив их за совместную работу.

Ранее сообщалось, что родственники погибших при взрыве на Нижнекамскнефтехиме получат по 3 млн рублей. Размер возмещения за вред здоровью рассчитывается в зависимости от вида травм.

