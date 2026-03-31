После пожара на Нижнекамскнефтехиме госпитализирован 21 человек
Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
О том, как идет ликвидация последствий возгорания на «Нижнекамскнефтехиме», рассказал генеральный директор предприятия Марат Фаляхов.
По словам руководителя, за медицинской помощью обратились 68 человек. Из них госпитализирован 21, два человека находятся в тяжёлом состоянии.
- К сожалению, не обошлось без потерь. Двух человек, сотрудников предприятия, мы потеряли. На сегодняшний день на сегодняшнюю минуту пожар локализован. Ведётся взаимодействие со службами оперативного реагирования, - сообщил Фаляхов, поблагодарив их за совместную работу.
Ранее сообщалось, что родственники погибших при взрыве на Нижнекамскнефтехиме получат по 3 млн рублей. Размер возмещения за вред здоровью рассчитывается в зависимости от вида травм.
