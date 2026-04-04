4 апреля 00:54
Автор материала:«Вечерняя Казань»

После публикации в «Вечерней Казани» ТЦ Барнаула прокомментировал смерть женщины

После публикации в «Вечерней Казани» ТЦ Барнаула прокомментировал смерть женщины

После опубликованной в «Вечерней Казани» новости о том, что мать двух детей умерла в игровой зоне ТЦ Барнаула, представители «Мисти Парка» уточнили некоторые подробности трагедии.   

Информацию о том, что женщина поскользнулась на луже и погибла от кровоизлияния в мозг, они назвали недостоверной. Как говорится в сообщении администрации парка, 22 марта в «Мисти Парке» (ТРЦ «Весна») молодая женщина,  потеряв равновесие, упала с высоты собственного роста на мягкий пол (мат). Позже ей стало плохо, и она потеряла  сознание. Вызванные сотрудниками парка медики скорой помощи  не смогли ее реанимировать. Причина смерти будет установлена следствием по результатам экспертизы.  

Руководство центра приняло решение выплатить материальную помощь сестре погибшей на организацию похорон.  Парк остается на связи с семьей и готов предоставить любую необходимую поддержку, семье и прежде всего детям погибшей - как материальную, так и моральную, говорится в сообщении.  

- Для нас это не просто ситуация, а человеческая трагедия. Мы понимаем, наша боль не сравнится с болью семьи. Мы каждый день работаем с детьми и родителями, знаем многих в лицо. Поэтому случившееся мы принимаем близко к сердцу, - прокомментировала Екатерина Разумная, руководитель «Мисти Парк».  

Также сообщается, что администрация заинтересована в объективном расследовании происшествия и инициировала внеплановую проверку силами независимых экспертов индустрии развлечений.

Ранее сообщалось, что мать двух детей умерла в игровой зоне ТЦ Барнаула, поскользнувшись на луже. Смерть наступила от кровоизлияния в мозг.

