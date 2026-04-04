После публикации в «Вечерней Казани» ТЦ Барнаула прокомментировал смерть женщины
В торговом центре поделились подробностями происшествия.
После опубликованной в «Вечерней Казани» новости о том, что мать двух детей умерла в игровой зоне ТЦ Барнаула, представители «Мисти Парка» уточнили некоторые подробности трагедии.
Информацию о том, что женщина поскользнулась на луже и погибла от кровоизлияния в мозг, они назвали недостоверной. Как говорится в сообщении администрации парка, 22 марта в «Мисти Парке» (ТРЦ «Весна») молодая женщина, потеряв равновесие, упала с высоты собственного роста на мягкий пол (мат). Позже ей стало плохо, и она потеряла сознание. Вызванные сотрудниками парка медики скорой помощи не смогли ее реанимировать. Причина смерти будет установлена следствием по результатам экспертизы.
Руководство центра приняло решение выплатить материальную помощь сестре погибшей на организацию похорон. Парк остается на связи с семьей и готов предоставить любую необходимую поддержку, семье и прежде всего детям погибшей - как материальную, так и моральную, говорится в сообщении.
- Для нас это не просто ситуация, а человеческая трагедия. Мы понимаем, наша боль не сравнится с болью семьи. Мы каждый день работаем с детьми и родителями, знаем многих в лицо. Поэтому случившееся мы принимаем близко к сердцу, - прокомментировала Екатерина Разумная, руководитель «Мисти Парк».
Также сообщается, что администрация заинтересована в объективном расследовании происшествия и инициировала внеплановую проверку силами независимых экспертов индустрии развлечений.
Ранее сообщалось, что мать двух детей умерла в игровой зоне ТЦ Барнаула, поскользнувшись на луже. Смерть наступила от кровоизлияния в мозг.
Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.
Решение приняли присяжные.
Около 19 миллионов россиян имеют признаки хронической болезни.
Марат Назипов прибыл на тушение завода одним из первых. В момент развёртывания случился внезапный взрыв.
Госинспекция труда выясняет обстоятельства инцидента.
Два триллиона рублей одолжили россияне в МФО в 2025 году. Но темпы роста многомиллиардного портфеля займов упали. Эксперты считают: рынок сжался в ожидании ограничений. По их прогнозам, до нового года могут не дожить до 20% игроков.