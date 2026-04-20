Родители собираются подать иск к медицинским учреждениям о компенсации морального вреда.

Автор фото: ТАСС

Стали известны результаты комиссионной судмедэкспертизы по громкому делу о смерти 16-летнего подростка в Зеленодольском районе Татарстана. Об этом сообщает практикующий юрист из Казани Булат Мухамеджанов. Ускорить проведение СМЭ по делу о смерти 16-летнего сына мать подростка попросила главу СК Бастрыкина. Согласно данным следствия, в октябре 2023 года он умер в результате некачественного оказания помощи медработниками в Татарстане. Было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

«Несмотря на то, что прямой связи с летальным исходом специалисты не установили, список выявленных нарушений в работе сотрудников нескольких медучреждений оказался внушительным», - пишет правозащитник.

Так, при наличии у пациента рвоты и острых дистонических атак врачи не провели дифференциальную диагностику между обычным миозитом и тяжелыми поражениями ЦНС, не провели МРТ или КТ головного мозга, позволяющие исключить объемные образования и нарушения кровообращения. Врачи сосредоточились на симптоматическом лечении миозита и ОРВИ, не пытаясь найти причину тяжелого неврологического состояния пациента.

Как сообщил юрист, истинной причиной смерти стала врожденная артериовенозная мальформация (АВМ) сосудов головного и спинного мозга на фоне генерализованной герпетической инфекции. При этом эксперты заявили об отсутствии прямой причинно-следственной связи со смертью.

- С моей точки зрения, зафиксированные дефекты подтверждают: шанс на своевременное обнаружение патологии мог быть упущен из-за неверной интерпретации симптомов, - считает Булат Мухамеджанов.

Он сообщил, что в связи с выявленными нарушениями Следственный комитет внес представление в адрес министра здравоохранения Татарстана с просьбой наказать виновных. Кроме того, готовится иск от имени родителей погибшего к медицинским учреждениям о компенсации морального вреда.

Ранее мы писали, что в Татарстане экскаваторщик предстанет перед судом из-за гибели рабочего. Мужчина вышел из кабины с заведённым двигателем и задел рычаг.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.