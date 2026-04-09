Мошенники выманили у мужчины почти 4 миллиона рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

«Замена домофона» стоила 52-летнему жителю Казани, попавшемуся на удочку мошенников, не только крупной суммы денег, но и автомобиля. Как это произошло, рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Горожанину по телефону сообщили о планируемой в доме замене домофонов на новые. Для получения ключа аферисты попросили продиктовать код из СМС. А уже потом все пошло по классической схеме мошенников с подключением «представителей» государственных органов и силовых структур.

Напугав мужчину взломом его личного кабинета на портале «Госуслуг» из-за переданного кода, мошенники, дабы уберечь деньги горожанина, посоветовали обезопасить их. В итоге мужчина перевел на неизвестные счета порядка 4 миллионов рублей, среди которых были полученные от продажи автомобиля деньги.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Полиция Казани предупреждает, что нельзя передавать коды из сообщений посторонним, независимо от того, кем они представляются.

«Безопасных счетов» не существует. Если вас просят перевести деньги на резервный или специальный счет — это мошенничество. Завершите разговор.

Татарстанцам напомнили, что сотрудники правоохранительных органов и финансовых организаций не просят совершать финансовые операции.

