Поверив мошенникам, жительница Татарстана лишилась 2 миллионов рублей
Деньги пенсионерка передала курьеру.
Жертвой мошенников стала 76-летняя жительница Лениногорского района. Аферисты оставили ее без двух миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Как позже установили в полиции, мошенники вышли на связь с пенсионеркой через мессенджер. Лже-сотрудники силовых структур убедили женщину задекларировать денежные средства и передать их курьеру.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
МВД Татарстана просит не выполнять финансовые операции по указанию неизвестных лиц, независимо от того, кем они представляются, и при любых подозрительных звонках или сообщениях незамедлительно сообщать в полицию.
Ранее сообщалось, что за год от «схемы Долиной» ущерб превысил 2 миллиарда рублей. Около 200 семей через суд пытаются вернуть купленные у пенсионеров квартиры.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Вице-премьер Чернышенко напомнил, что в 2025 году безвизовый режим уже ввели с пятью странами.
Однако есть ряд критериев.
К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.
Позже входящие вызовы были отключены.
Детские учреждения планируют перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.