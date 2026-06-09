Происшествия
9 июня 02:05
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«Вечерняя Казань»

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Поверив мошенникам, жительница Татарстана лишилась 2 миллионов рублей

Деньги пенсионерка передала курьеру.

Поверив мошенникам, жительница Татарстана лишилась 2 миллионов рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жертвой мошенников стала 76-летняя жительница Лениногорского района. Аферисты оставили ее без двух миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.  

Как позже установили в полиции, мошенники вышли на связь с пенсионеркой через мессенджер. Лже-сотрудники силовых структур убедили женщину задекларировать денежные средства и передать их курьеру.  

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.    

МВД Татарстана просит не выполнять финансовые операции по указанию неизвестных лиц, независимо от того, кем они представляются, и при любых подозрительных звонках или сообщениях незамедлительно сообщать в полицию.

Ранее сообщалось, что за год от «схемы Долиной» ущерб превысил 2 миллиарда рублей. Около 200 семей через суд пытаются вернуть купленные у пенсионеров квартиры.

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