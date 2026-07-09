Обломки упали в краевом центре.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ночью Ставропольский край подвергся атаке украинских беспилотников. Как сообщил губернатор Владимир Владимиров, в районе улицы Коломийцева в Ставрополе зафиксировано падение обломков БПЛА. Разрушений и пострадавших, к счастью, нет, на месте работают экстренные службы.

В хуторе Вязники Шпаковского округа беспилотники атаковали промышленный объект — там началось возгорание. Пожарные уже тушат огонь, угрозы жилым домам и людям нет. Владимиров подчеркнул, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, и призвал жителей соблюдать осторожность. Режим беспилотной опасности на Ставрополье ввели в 02:06 по московскому времени.

Ранее мы писали, что в Татарстане после массированной атаки дронов пострадали люди. Повреждены предприятия и частный дом. Раис республики Рустам Минниханов поручил главам районов лично контролировать помощь пострадавшим.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.