При атаке дронов в Таганроге погиб мужчина, ещё один ранен
В Таганроге произошла атака украинских беспилотников. Один человек погиб, ещё один ранен. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Воздушная атака на Таганрог принесла большое горе — один мужчина погиб, еще один получил ранение. Медики оказывают помощь», — написал глава региона.
В результате падения обломков дронов на земле возникли разрушения и пожары. На месте работают экстренные службы. Жителей эвакуировали. Данные о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняются.
Ранее мы писали, что ребенок погиб при атаке дронов в Ярославской области. Силы ПВО сбили более 30 беспилотников, повреждены несколько домов и торговый объект.
