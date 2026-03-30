Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Таганроге произошла атака украинских беспилотников. Один человек погиб, ещё один ранен. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Воздушная атака на Таганрог принесла большое горе — один мужчина погиб, еще один получил ранение. Медики оказывают помощь», — написал глава региона.

В результате падения обломков дронов на земле возникли разрушения и пожары. На месте работают экстренные службы. Жителей эвакуировали. Данные о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняются.

