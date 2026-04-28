Автор фото: прокуратура Москвы

В строящемся здании в 3-м Балтийском переулке в Москве произошел пожар. На втором и третьем этажах было сильное задымление. Погибли трое. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», сообщили в столичном СК.

Shot пишет, что пострадали как минимум десять человек. Двоих увезли на скорой помощи в тяжелом состоянии, у них сильные ожоги.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за неделю произошло 60 пожаров. Из-за возгорания погибло два человека, спасти удалось четверых. В республике начал действовать особый противопожарный режим, который продлится до 11 мая.

