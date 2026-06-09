Происшествия
9 июня 00:38
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«Вечерняя Казань»

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Применение насилия к полицейскому обернулось для жительницы Татарстана штрафом

Женщина сорвала с формы сотрудника шеврон и ударила его по голове.

Применение насилия к полицейскому обернулось для жительницы Татарстана штрафом

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд оштрафовал 56-летнюю жительницу Муслюмовского района за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.  

Инцидент произошел 10 февраля 2026 года. Участковый уполномоченный полиции прибыл к женщине для составления административного протокола за неуплату средств на содержание несовершеннолетних. Хозяйка встретила стража порядка весьма агрессивно. Вначале она толкнула полицейского, а потом начала с ним бороться, ухватившись за форму. В итоге женщина сорвала с формы шеврон и ударила сотрудника ладонью по голове.  

Свою вину она полностью признала. По решению суда ей предстоит выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее в отношении мужчины, избившего в Заинске девушку, возбудили уголовное дело. Ряд телеграм-каналов опубликовали видео, где неизвестный жестоко расправляется с женщиной и нападает на сотрудников полиции.

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