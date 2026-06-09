Применение насилия к полицейскому обернулось для жительницы Татарстана штрафом
Женщина сорвала с формы сотрудника шеврон и ударила его по голове.
Суд оштрафовал 56-летнюю жительницу Муслюмовского района за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.
Инцидент произошел 10 февраля 2026 года. Участковый уполномоченный полиции прибыл к женщине для составления административного протокола за неуплату средств на содержание несовершеннолетних. Хозяйка встретила стража порядка весьма агрессивно. Вначале она толкнула полицейского, а потом начала с ним бороться, ухватившись за форму. В итоге женщина сорвала с формы шеврон и ударила сотрудника ладонью по голове.
Свою вину она полностью признала. По решению суда ей предстоит выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.
Ранее в отношении мужчины, избившего в Заинске девушку, возбудили уголовное дело. Ряд телеграм-каналов опубликовали видео, где неизвестный жестоко расправляется с женщиной и нападает на сотрудников полиции.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Вице-премьер Чернышенко напомнил, что в 2025 году безвизовый режим уже ввели с пятью странами.
Однако есть ряд критериев.
К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.
Позже входящие вызовы были отключены.
Детские учреждения планируют перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.