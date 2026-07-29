Прокуратура Челнов отсудила 35 тысяч для девочки, укушенной бездомной собакой
Ребёнок проходил вакцинацию от бешенства.
В Набережных Челнах прокуратура через суд добилась компенсации для несовершеннолетней, на которую напала бродячая собака. Всё случилось 14 апреля этого года на детской площадке. Девочку укусили, после чего ей пришлось обращаться в травмпункт и проходить полный курс вакцинации против бешенства.
Проверка показала, что причиной инцидента стало ненадлежащее исполнение обязанностей по отлову бездомных животных. В интересах ребёнка прокуратура подала иск, и суд взыскал в пользу пострадавшей 35 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Решение пока не вступило в силу.
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