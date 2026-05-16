Прокуратура начала проверку после жалоб жителей Казани на ржавую воду из кранов
Люди не могут мыться уже больше недели, а УК сперва игнорировала жалобы.
Прокуратура Советского района Казани организовала проверку после жалоб жителей дома №1к по улице Зур Урам на ржавую воду. Надзорное ведомство даст оценку тому, как управляющая компания и МУП «Водоканал» соблюдают законодательство в сфере ЖКХ. Если найдут нарушения, примут меры прокурорского реагирования.
Проблема у жильцов началась ещё 5 мая. Из кранов в квартирах потекла ржавая вода, и за неделю ситуация не улучшилась. Люди обращались в управляющую компанию, писали в официальный чат, отправляли фото и видео, но сначала их сообщения просто игнорировали. Потом в УК заявили, что во всём виноват Водоканал, и посоветовали жильцам просто сливать воду и ждать, пока она очистится. Не помогло.
После многочисленных жалоб 13 мая управляющая компания всё же провела чистку общедомовых фильтров. Однако лучше не стало — вода после этого стала ещё темнее.
«Прошло уже три дня, проблема не решена, и планируют они решать её только в понедельник. Жители не могут помыться, в целом воспользоваться горячей водой», — рассказали жильцы.
Теперь ситуацией занялась прокуратура.
Ранее мы писали, что жалоб на грязь в подъездах Татарстана стало в шесть раз больше. Меньше всего пишут из Казани, а лидером по жалобам стали Набережные Челны.
