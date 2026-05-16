Происшествия
16 мая 14:06
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Прокуратура начала проверку после жалоб жителей Казани на ржавую воду из кранов

Люди не могут мыться уже больше недели, а УК сперва игнорировала жалобы.

Прокуратура начала проверку после жалоб жителей Казани на ржавую воду из кранов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Прокуратура Советского района Казани организовала проверку после жалоб жителей дома №1к по улице Зур Урам на ржавую воду. Надзорное ведомство даст оценку тому, как управляющая компания и МУП «Водоканал» соблюдают законодательство в сфере ЖКХ. Если найдут нарушения, примут меры прокурорского реагирования.

Проблема у жильцов началась ещё 5 мая. Из кранов в квартирах потекла ржавая вода, и за неделю ситуация не улучшилась. Люди обращались в управляющую компанию, писали в официальный чат, отправляли фото и видео, но сначала их сообщения просто игнорировали. Потом в УК заявили, что во всём виноват Водоканал, и посоветовали жильцам просто сливать воду и ждать, пока она очистится. Не помогло.

После многочисленных жалоб 13 мая управляющая компания всё же провела чистку общедомовых фильтров. Однако лучше не стало — вода после этого стала ещё темнее.

«Прошло уже три дня, проблема не решена, и планируют они решать её только в понедельник. Жители не могут помыться, в целом воспользоваться горячей водой», — рассказали жильцы.

Теперь ситуацией занялась прокуратура.

Ранее мы писали, что жалоб на грязь в подъездах Татарстана стало в шесть раз больше. Меньше всего пишут из Казани, а лидером по жалобам стали Набережные Челны.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

Госкомитет РТ по биоресурсам
В реках 11 районов Татарстана установлено почти 8 км еловых гирлянд

Активно идет нерест карася и леща.

ТАСС
Конфликт России и Украины близится к завершению, заявил Путин

Встреча с Зеленским должна стать окончательной точкой.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Мошенники освоили новую схему обмана с поддельными чеками о покупках

Чеки приходят с адресов маркетплейсов.

скриншот видео
Бердымухамедову показали подаренного Минниханову пять лет назад алабая

Пёс по кличке Акдус стал чемпионом России.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.