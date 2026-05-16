Люди не могут мыться уже больше недели, а УК сперва игнорировала жалобы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Прокуратура Советского района Казани организовала проверку после жалоб жителей дома №1к по улице Зур Урам на ржавую воду. Надзорное ведомство даст оценку тому, как управляющая компания и МУП «Водоканал» соблюдают законодательство в сфере ЖКХ. Если найдут нарушения, примут меры прокурорского реагирования.

Проблема у жильцов началась ещё 5 мая. Из кранов в квартирах потекла ржавая вода, и за неделю ситуация не улучшилась. Люди обращались в управляющую компанию, писали в официальный чат, отправляли фото и видео, но сначала их сообщения просто игнорировали. Потом в УК заявили, что во всём виноват Водоканал, и посоветовали жильцам просто сливать воду и ждать, пока она очистится. Не помогло.

После многочисленных жалоб 13 мая управляющая компания всё же провела чистку общедомовых фильтров. Однако лучше не стало — вода после этого стала ещё темнее.

«Прошло уже три дня, проблема не решена, и планируют они решать её только в понедельник. Жители не могут помыться, в целом воспользоваться горячей водой», — рассказали жильцы.

Теперь ситуацией занялась прокуратура.

