Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В прокуратуру Сабинского района обратился отец подростка, на которого в марте 2026 года в поселке Богатые Сабы напала собака. В результате нападения он получил травмы, вызвавшие моральные и физические страдания.

Сотрудники полиции установили владельца собаки. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, нападение стало возможным из-за нарушения мужчиной законодательства об ответственном обращении с животными.

Прокуратура района обратилась в суд, требуя взыскать с собственника животного компенсацию ребенку морального вреда. Иск находится на рассмотрении.

Ранее мы писали, что школьница погибла в ДТП с пьяным водителем в Зеленодольском районе. Двух подростков госпитализировали.

