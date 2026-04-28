Прокуратура Татарстана требует выплатить укушенному собакой ребенку компенсацию
Иск надзорного ведомства находится на рассмотрении.
В прокуратуру Сабинского района обратился отец подростка, на которого в марте 2026 года в поселке Богатые Сабы напала собака. В результате нападения он получил травмы, вызвавшие моральные и физические страдания.
Сотрудники полиции установили владельца собаки. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, нападение стало возможным из-за нарушения мужчиной законодательства об ответственном обращении с животными.
Прокуратура района обратилась в суд, требуя взыскать с собственника животного компенсацию ребенку морального вреда. Иск находится на рассмотрении.
