Происшествия
28 апреля 01:47
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Прокуратура Татарстана требует выплатить укушенному собакой ребенку компенсацию

Иск надзорного ведомства находится на рассмотрении.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В прокуратуру Сабинского района обратился отец подростка, на которого в марте 2026 года в поселке Богатые Сабы напала собака. В результате нападения он получил травмы, вызвавшие моральные и физические страдания.  

Сотрудники полиции установили владельца собаки. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, нападение стало возможным из-за нарушения мужчиной законодательства об ответственном обращении с животными.  

Прокуратура района обратилась в суд, требуя взыскать с собственника животного  компенсацию ребенку морального вреда. Иск находится на рассмотрении.

