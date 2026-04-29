Происшествия
29 апреля 00:56
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Прокуратура Татарстана заставила фирму выплатить работнице деньги за травму

На предприятии произошел несчастный случай.

Прокуратура Татарстана заставила фирму выплатить работнице деньги за травму

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В прокуратуру Сабинского района обратилась работница ООО «Торговый дом «ПМК» по факту соблюдения работодателем законодательства в сфере обеспечения безопасных условий и охраны труда.  

Как было установлено в ходе проверки, 19 сентября 2025 года на предприятии произошел несчастный случай.  Женщина получила ожог роговицы левого глаза из-за неправильной организации производственного процесса работодателем. Сотрудники ведомства также выяснили, что работница не была обеспечена необходимыми средствами индивидуальной защиты, такими как защитные очки и лицевой щиток.  

Прокуратура района обратилась в суд, требуя взыскать с организации компенсацию морального вреда и материальный ущерб. Суд встал на сторону надзорного ведомства и обязал «Торговый дом «ПМК» выплатить работнице 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и 20 тысяч рублей, потраченные на лечение.  

Решение суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Ранее мы писали, что прокуратура Татарстана требует выплатить укушенному собакой ребенку компенсацию. Иск надзорного ведомства находится на рассмотрении.

прокуратура Татарстана
