Прокурор Казани выехал на место пожара, охватившего 5 тысяч «квадратов»
Ход проверки взят на контроль, причины и ущерб устанавливаются.
Прокурор Казани Ильдар Исмагилов лично выехал на место крупного пожара на улице Родины. Он координирует действия спецслужб и работу следственно-оперативной группы. Ход процессуальной проверки взят на контроль прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве.
Причины возгорания и сумма материального ущерба пока устанавливаются.
Сигнал о пожаре в производственном здании поступил в 3:22 ночи 11 марта. Огонь быстро распространился — площадь возгорания превысила 5 тысяч квадратных метров. На месте работают пожарные и экстренные службы.
Ранее мы писали, что крупный пожар на косметическом складе в Казани удалось ликвидировать. Огнеборцы задействовали 7 стволов и гидрант.
