Ход проверки взят на контроль, причины и ущерб устанавливаются.

Автор фото: прокуратура Татарстана

Прокурор Казани Ильдар Исмагилов лично выехал на место крупного пожара на улице Родины. Он координирует действия спецслужб и работу следственно-оперативной группы. Ход процессуальной проверки взят на контроль прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве.

Причины возгорания и сумма материального ущерба пока устанавливаются.

Сигнал о пожаре в производственном здании поступил в 3:22 ночи 11 марта. Огонь быстро распространился — площадь возгорания превысила 5 тысяч квадратных метров. На месте работают пожарные и экстренные службы.

Ранее мы писали, что крупный пожар на косметическом складе в Казани удалось ликвидировать. Огнеборцы задействовали 7 стволов и гидрант.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.