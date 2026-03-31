Прокурор Нижнекамска выехал к месту сильнейшего пожара на Нижнекамскнефтехиме
Надзорное ведомство ведет проверку.
Городской прокурор Ильнур Гаянов выехал на место сильнейшего пожара на заводе «Нижнекамскнефтехим», надзорное ведомство ведет проверку по факту ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура вместе с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства инцидента. Помимо этого, будет дана оценка соблюдению требований безопасности на предприятии. При необходимости примут меры реагирования.
Напомним, сообщалось, что на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске начался сильный пожар из-за сбоя в работе оборудования. Всего в результате ЧП пострадали 13 человек, их с различными травмами доставили в больницу. При этом в качестве причины пожара называется то, что на предприятии якобы взорвался осушитель.
После этого воздух в городе проверяют в Минэкологии. Идет отбор проб.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
