Городской прокурор Ильнур Гаянов выехал на место сильнейшего пожара на заводе «Нижнекамскнефтехим», надзорное ведомство ведет проверку по факту ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура вместе с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства инцидента. Помимо этого, будет дана оценка соблюдению требований безопасности на предприятии. При необходимости примут меры реагирования.

Напомним, сообщалось, что на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске начался сильный пожар из-за сбоя в работе оборудования. Всего в результате ЧП пострадали 13 человек, их с различными травмами доставили в больницу. При этом в качестве причины пожара называется то, что на предприятии якобы взорвался осушитель.

После этого воздух в городе проверяют в Минэкологии. Идет отбор проб.

