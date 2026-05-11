Происшествия
11 мая 08:25
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Пропавшие на Эльбрусе туристы нашлись живыми на высоте 5100 метров

Состояние двоих человек удовлетворительное.

Пропавшие на Эльбрусе туристы нашлись живыми на высоте 5100 метров

Автор фото: МЧС России

Двое туристов, пропавших на Эльбрусе, найдены живыми. Об этом сообщили в МЧС. Спасатели поднялись за ними на высоту 5100 метров и обнаружили обоих в удовлетворительном состоянии.

По предварительным данным, туристы получили переохлаждение. Сейчас на горе минусовая температура и метель, поэтому сотрудники МЧС планируют как можно скорее перевезти их в ближайший населённый пункт.

SHOT ранее писал, что туристы вышли на маршрут, не зарегистрировав его в МЧС, и перестали выходить на связь. На их поиски отправились спасатели Кабардино-Балкарии, и операция завершилась успешно.

Ранее мы писали, что в Казани спасли тонущего мужчину. Пострадавшему поставили диагноз «общее переохлаждение организма».

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В России введут ГОСТ на приборку рабочего места по японскому методу

Сотрудникам рекомендуют убираться по правилам пяти «С»: сортировка, самоорганизация, систематическая уборка, стандартизация и совершенствование.

ТАСС
Конфликт России и Украины близится к завершению, заявил Путин

Встреча с Зеленским должна стать окончательной точкой.

прокуратура РТ
В ДТП на М-12 в Татарстане погибла девушка

Пострадали семь человек, в том числе двое детей.

Илья Трифонов
Для Мергасовского дома в Казани придумали интерьер

В проекте объект сохраняет историческую архитектуру и получает современное благоустройство.

Марат Мугинов / мэрия Казани
Почему выросли цены на речные перевозки в Татарстане

Главный ориентир - доступность.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.