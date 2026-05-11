Состояние двоих человек удовлетворительное.

Автор фото: МЧС России

Двое туристов, пропавших на Эльбрусе, найдены живыми. Об этом сообщили в МЧС. Спасатели поднялись за ними на высоту 5100 метров и обнаружили обоих в удовлетворительном состоянии.

По предварительным данным, туристы получили переохлаждение. Сейчас на горе минусовая температура и метель, поэтому сотрудники МЧС планируют как можно скорее перевезти их в ближайший населённый пункт.

SHOT ранее писал, что туристы вышли на маршрут, не зарегистрировав его в МЧС, и перестали выходить на связь. На их поиски отправились спасатели Кабардино-Балкарии, и операция завершилась успешно.

Ранее мы писали, что в Казани спасли тонущего мужчину. Пострадавшему поставили диагноз «общее переохлаждение организма».

Все самое интересное в нашем канале в MAX.