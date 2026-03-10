Последний след - автобус с вокзала.

Автор фото: соцсети

В «Лиза Алерт» рассказали, как продвигаются поиски пропавшей матери младенца из Казани Тамары Волковой. Поисковая группа оклеила все остановки по автобусному маршруту №104 от Казани до Зеленодольска. Это тот автобус, куда села пропавшая и уехала до неизвестной точки.

- Далее на всякий случай оклеили остановки в сторону поселка Садовый. Оклеили железнодорожные остановочные платформы пригородного сообщения - от ж/д вокзала Казань-2 до станции Зеленый Дол, - рассказали «Вечерней Казани» в пресс-службе.

За весь период было расклеено более 300 ориентировок. 27 февраля снова были проведены поисковые работы совместно со службами: СК, полиция, МЧС. Проверили обочины по трассе, а также заброшенные здания. Из больниц сообщений о Тамаре не поступало. Поиски продолжаются уже больше месяца.

Ранее «Вечерняя Казань» выясняла, почему камеры не помогли найти пропавшую Тамару Волкову. Город «нашпигован» системами видеонаблюдения, однако это не особо помогает, когда нужно найти пропавшего человека.

