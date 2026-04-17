Происшествия
17 апреля 21:59
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Психиатра-нарколога в Зеленодольске осудят за взятки от водителей без прав

Сумма полученных денег превысила 130 тысяч рублей.

Психиатра-нарколога в Зеленодольске осудят за взятки от водителей без прав

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Зеленодольске осудят врача-психиатра-нарколога одного из медучреждений, которую обвиняют в получении взятки, превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Врач в 2024–2025 годах получила от четырех жителей, лишенных водительских удостоверений за управление в состоянии опьянения, взятки на 86 тысяч рублей. За эти деньги она изготовила им фиктивные медзаключения для повторного получения документов без сдачи необходимых анализов.

Помимо этого, в 2025 году врач получила через посредника 50 тысяч рублей за подмену анализов подозреваемого в употреблении наркотиков, но полученные деньги похитила.

Дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Казани рассматривается уголовное дело 53-летней местной жительницы. Как считает следствие, женщина, работая заведующей офтальмологическим кабинетом и врачом-офтальмологом одной из казанских поликлиник, через посредников получила взятки за незаконно оформленные больничные листы.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Почти 20% казанцев обеспокоены увеличением дохода

Большинство горожан планируют увеличить заработок за счет подработок.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.