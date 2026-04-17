Сумма полученных денег превысила 130 тысяч рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Зеленодольске осудят врача-психиатра-нарколога одного из медучреждений, которую обвиняют в получении взятки, превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Врач в 2024–2025 годах получила от четырех жителей, лишенных водительских удостоверений за управление в состоянии опьянения, взятки на 86 тысяч рублей. За эти деньги она изготовила им фиктивные медзаключения для повторного получения документов без сдачи необходимых анализов.

Помимо этого, в 2025 году врач получила через посредника 50 тысяч рублей за подмену анализов подозреваемого в употреблении наркотиков, но полученные деньги похитила.

Дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Казани рассматривается уголовное дело 53-летней местной жительницы. Как считает следствие, женщина, работая заведующей офтальмологическим кабинетом и врачом-офтальмологом одной из казанских поликлиник, через посредников получила взятки за незаконно оформленные больничные листы.

