Аппараты атаковали сразу более десятка российских регионов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

5 августа с 8:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 200 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Статистику приводит Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что беспилотники были сбиты над территориями сразу нескольких регионов. В частности, над Татарстаном, Башкортостаном, Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Черного моря.

Ранее мы писали, что в Зеленодольском районе Татарстана сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). При падении обломки упали на гражданский объект, из-за чего началось возгорание. Экстренные службы оперативно прибыли на место и быстро потушили огонь.

Также сообщалось, что из-за упавшего на пляже у Геленджика БПЛА погибли уже четверо детей. Еще трое несовершеннолетних госпитализированы.

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